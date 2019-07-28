РИАМО - 28 июл. Пилот Сергей Боричев трагически погиб во время соревнований «Московская миля» на аэродроме «Быково» в подмосковном Жуковском, сообщается на сайте соревнований.

«В одном из отборочных заездов традиционного соревнования «Московская миля 2019» на аэродроме «Быково» пилот Сергей Боричев не справился с управлением Nissan GT-R, вылетел за пределы трассы и ударился об препятствие. Автомобиль загорелся», – говорится в сообщении.

Спасательные службы приехали на место происшествия в рамках установленного временного интервала и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля.

Врачи сделали все возможное, чтобы помочь водителю, но из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось.

Организаторы выражают соболезнования родным и близким Боричева.