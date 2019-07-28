РИАМО - 28 июл. Востребованность столичной подземки выросла по сравнению с прошлым годом, пассажиры в первой половине 2019 года уже совершили более 1 миллиарда поездок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 1,2 миллиарда поездок совершено в московском метро за первое полугодие. Это более чем на 25 миллионов поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года. Популярность подземки повысилась благодаря обновлению парка поездов, увеличению числа пассажирских сервисов и открытию новых станций», — говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, несмотря на то, что метрополитен стал более востребованным у горожан, станции не стали более загруженными.

«Пассажиропоток перераспределился благодаря открытию новых станций и участков линий», — уточнил Ликсутов.

Например, «Ховрино» (открылась в конце 2017 года) и «Беломорская» (заработала в конце 2018-го) позволили разгрузить «Речной вокзал». В первом полугодии этой станцией воспользовалось на 37% меньше пассажиров.

До продления Замоскворецкой линии на север Москвы она была одной из самых загруженных в столичной подземке: «Речным вокзалом» пользовались почти 70 тысяч пассажиров каждый будний день. Открытие новых станций позволило улучшить транспортную доступность отдаленных районов Северного административного округа: теперь добраться пешком до метро могут жители Левобережного и Ховрина, где в общей сложности живут порядка 140 тысяч человек.

Благодаря продлению Люблинско-Дмитровской линии разгрузилась станция «Петровско-Разумовская». Если раньше через нее в столичную подземку спускались более 74 тысяч пассажиров в будни, то сейчас — 36 тысяч. До запуска нового участка («Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» открылись 22 марта 2018 года) жители Бескудниковского района тратили 20-25 минут, чтобы доехать наземным транспортом до «Петровско-Разумовской».

«С 2011 года в эксплуатацию ввели 155 километров линий метро и Московского центрального кольца, 81 новую станцию, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, а также 10 электродепо», — уточняется в материале.

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