РИАМО - 28 июл. Оппозиционера Алексея Навального доставили из спецприемника в столичную клиническую больницу № 64, его состояние оценивается врачами как удовлетворительное, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник справочной службы больницы.

«Он (Навальный - ред) находится в терапевтическом отделении. Состояние удовлетворительное», – сказал собеседник агентства.

При этом он отказался назвать причины госпитализации главы ФБК.

По данным СМИ, Навальному поставили диагноз «острая аллергическая реакция». У политика зафиксирован сильный отек лица и покраснение кожи.

Навального арестовали 24 июля на 30 суток из-за повторного нарушения правил проведения митинга – он призывал выйти на несогласованную акцию протеста в центре Москвы.

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