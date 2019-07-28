РИАМО - 28 июл. Предстоящей ночью в Подмосковье и Москве начнется ультраполярное вторжение, температура начнет понижаться, а днем упадет сразу на 10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

За последние 70 лет дневная температура в Москве в конце июля ни разу не опускалась ниже плюс 15 градусов, а ночные показатели термометров так низко падали полвека назад – в 1971 и 1979 годах, плюс 6,1 и плюс 7,6 градуса.

«Воскресенье станет последним довольно теплым днем июля, а может быть уже и всего лета, когда воздух прогреется до плюс 23-28 градусов. В ночь на понедельник через Центральную Россию скользнет холодный атмосферный фронт, кое-где пройдут короткие дожди, ветер развернется на северо-восточные румбы и начнется ультраполярное вторжение», – говорится в сообщении.

Ультраполярное вторжение днем 29 июля обрушит показания термометров на 10 градусов, будет не выше плюс 13-18.

Вторник и особенно среда в тылу циклона станут самыми пасмурными, дождливыми, ветреными и холодными днями недели и месяца. В темное время суток воздух остынет до плюс 4-9 градусов, в дневное время – плюс 9-14, что напоминает по климату конец сентября-начало октября.

«Во второй половине недели, фон атмосферного давления станет расти, осадки пойдут на убыль и приобретут незначительный очаговый характер, из-за туч начнет неуверенно выглядывать солнце, потеплеет», – добавляется в материале.

Под утро ожидается плюс 8-13 градусов, максимальная температура днем в пятницу – плюс 15-20 градусов, в выходные до плюс 17-22 градусов, что с трудом соответствует многолетней норме августа.

Прогноз погоды на вторую половину лета 2019: вернется ли жара в Москву>>