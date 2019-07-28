РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Депутат Московской областной думы Павел Максимович поздравил подольских моряков и работников судостроительной промышленности с Днем Военно-морского флота.

День Военно-Морского флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля на основании указа президента России от 31 мая 2006 года №549 (в СССР этот праздник отмечали 24 июля)». Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий.

«Сегодня, 28 июля, отмечается один из самых значимых для России праздников - День Военно-морского флота. Уважаемые горожане - военные моряки, ветераны флота, работники судостроительной промышленности, создающие современную военную технику, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что данный праздник отмечают сильные, самоотверженные, мужественные люди, искренне любящие свою страну.