РИАМО - 28 июл. В дачном доме в садовом товариществе «Изотоп» Богородского городского округа произошел пожар, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

27 июля в 21:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Богородский, село Бисерово, садовое товарищество «Изотоп».

«Есть пострадавший. В 23:30 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», – говорится в сообщении.