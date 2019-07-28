РИАМО - 28 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье посетил главный военно-морской парад страны, который состоялся в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота РФ.

«Санкт-Петербург как всегда встретил невероятным парадом! С Днем ВМФ! Слава Военно-морскому флоту России!» – написал Воробьев в своем аккаунте «ВКонтакте».

В акватории Невы состоялся торжественный проход кораблей и пролет морской авиации. В мероприятии приняли участие более 4 тысяч моряков Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.

День Военно-Морского флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля на основании указа президента России от 31 мая 2006 года №549 (в СССР этот праздник отмечали 24 июля, а затем перенесли на последнее воскресенье месяца).

Праздник отмечают не только военнослужащие ВМФ, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны ВОВ и Вооруженных Сил.