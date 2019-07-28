РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В поселке Львовский городского округа Подольск заметили лису, которая выбежала из двора многоквартирного дома, сообщил «РИАМО в Подольске» Сергей Журавлев.

«Вчера, 27 июля, вечером в поселке Львовский я увидел лису. Она пробежала мимо нас, из двора, напротив кафе-бара «Подмосковные вечера», в сторону гаражей», - сказал Журавлев.

Как написал в комментариях в группе «Подслушано микрорайон Львовский original» в соцсети «ВКонтакте» Алексей Финин, ранее он видел лису недалеко от деревни Лаговское.