РИАМО - 28 июл. Конфликт между матерью и дочерью в подмосковном Орехово-Зуеве завершился поножовщиной, пострадавшую госпитализировали с ранением живота, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«26 июля в 20:54 от дома 14 на улице Матросова в Орехово-Зуеве бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлена и госпитализирована женщина 1990 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел мать пострадавшей 1959 года рождения. Преступление совершено в ссоре на почве неприязненных отношений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанной избрана мера пресечения – подписка о невыезде, заключил представитель пресс-службы.

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