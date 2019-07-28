РИАМО - 28 июл. Масштабный фестиваль «Бургер Фест» в столичном парке Горького будет идти в течение воскресенья, так как одного дня для всех желающих попробовать бургеры оказалось мало, сообщается на сайте парка.

Фестиваль, приуроченный к Международному дню гамбургера, в парке Горького в минувшую субботу посетили 570 тысяч человек. Всего продали более 48 тысяч бургеров.

«В меню – бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бутерброды с паровыми корейскими булочками и экзотическими восточными начинками», – перечисляется в сообщении.

В воскресенье на площадке будут работать 30 ресторанных шале, в которых можно попробовать бургеры от поваров таких ресторанов, как «Фарш», Steak it Easy, Black Star Burger, «Себби бургер», Burger Heroes, «Бочка», «Куршевель», Zinger Grill и 10 фуд-траков, где свою продукцию посетителям предложат Burger King, «Тако бой», BB&Burgers, «Бургерс Дэй», «Праймбиф», «Лофт BBQ», Chiс’N'Go.