РИАМО - 28 июл. Возгорание произошло в строении на улице Центролит в подмосковной Кашире, на ликвидацию пожара ушло порядка 5,5 часов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 00:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Кашира, улица Центролит, дом 34.

«В 02:15 – локализация пожара. В 02:40 – ликвидация открытого горения. В 06:10 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 23 человека», – говорится в сообщении.