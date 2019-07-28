РИАМО - 28 июл. В Подмосковье завершилась вторая смена летней Олимпиадной школы МФТИ, за новыми знаниями на кампус Физтеха приехали 323 ученика из 180 школ России, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Великобритании, Туркмении и Латвии, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

Школьники изучали математику, физику, химию, информатику, анализ данных и компьютерное зрение.

«Полное двухнедельное погружение в студенческую среду Физтеха стало для школьников одним из самых ярких моментов лета. Участники слушали лекции, занимались на парах, старательно корпели за решением задач, а после играли в футбол и волейбол вместе со своими преподавателями и вожатыми», – уточняется в материале.

Также ребята собирались все вместе за настольными играми, смотрели фильмы, проходили сложные интеллектуальные квесты командами своих отрядов.

«Я впервые приехала на летнюю школу. Очень давно хотела, и наконец-то моя мечта сбылась. Учусь в группе по информатике, узнала про динамическое программирование, графы и так далее. <…> В планах участие на олимпиаде «Физтех», ведь поступить в МФТИ – моя голубая мечта», – сказала школьница из Орла Мария Окорочкова.

Традиционно во время смены проводятся предметные олимпиады. По их итогам дипломы победителей второй смены уехали в Екатеринбург, Оренбург, Краснодар, Вологду, Тюмень, Сургут, Москву, Сыктывкар, Томск, Курган, Чебоксары, Ставрополь, Новосибирск, Саров и Набережные Челны.

«Приезжая на смену участники становятся частью большой семьи. Каждый день они изучают новые сложные темы, которые зачастую не проходят или проходят поверхностно в школах. А по вечерам собираются отрядами и вместе с вожатыми играют, проходят квесты, квизы и, конечно, много общаются с такими же ребятами, которые любят учиться и с горящими глазами слушают лекторов», – отметил основатель Олимпиадных школ МФТИ, проректор МФТИ Алексей Малеев.

Летние Олимпиадные школы МФТИ включают в себя три смены. На первую приехали более 260 школьников из 138 школ России, Сингапура, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Третья смена стартует 28 июля, на нее приедут 283 школьника.