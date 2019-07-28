РИАМО – 28 июл. Продюсер Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал с 20 миллионами рублей, которые были заработаны на скандальном отравлении шоумена жидкостью для прочистки труб.

«Сын заработал 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел», – сказал в интервью изданию «Семь дней» Алибасов.

Известный продюсер раздосадован поступком сына. Он также раскритиковал отпрыска за свою фотографию из реанимации.

«Молодые, они на всем хотят зарабатывать. Отец при смерти, а для него это пиар. На всем хотят заработать», – добавил продюсер.

Бари Алибасова госпитализировали в начале июня. Сообщалось, что продюсер попал в больницу, так как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». По словам врачей, он получил серьезный ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня продюсера выписали из больницы. После этого эксперты предположили, что история с отравлением Алибасова является фейком.

Как утверждают врачи, продюсер слишком быстро выздоровел после такого серьезного отравления, хотя из-за ожога пищевода должен был на всю жизнь остаться инвалидом.