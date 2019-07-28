РИАМО - 28 июл. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил с Днем Военно-морского флота ветеранов флота, офицеров, моряков и поблагодарил их за мужество и верность долгу, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Уважаемые ветераны флота, офицеры, военные моряки! Уважаемые жители Московской области! Примите самые искренние поздравления с Днем Военно-Морского флота России! Этот праздник для нас символизирует гордость за яркие победы наших храбрых соотечественников в морских сражениях, благодаря которым наша страна по праву считается великой морской державой!» – сказал Брынцалов.

По его словам, созданный еще Петром I, Военно-морской флот и сегодня является гарантом безопасности, процветания и могущества Отечества.

«Особая благодарность – ветеранам за их мужество, верность долгу и преданность Андреевскому флагу. Благодаря вам нынешнее поколение моряков достойно продолжает традиции великой морской державы», – отметил председатель регионального парламента.

Он добавил, что в день профессионального праздника желает всем, кто посвятил свою жизнь Военно-Морскому флоту, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и новых успехов в служении России.

День Военно-Морского Флота РФ отмечается в последнее воскресенье июля на основании указа президента России от 31 мая 2006 года № 549 (в СССР этот праздник отмечали 24 июля, а замет перенесли на последнее воскресенье месяца)». Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны ВОВ и Вооруженных Сил.