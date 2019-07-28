РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В подмосковном Дзержинском активисты выявили нарушения в содержании спортивных площадок городского округа, сообщил «РИАМО в Люберцах» лидер общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

В Дзержинском прошел рейд по спортивным площадкам, в ходе которого активисты ГКР оценили качество и безопасность спортплощадок.

«В результате мониторинга активисты выявили нарушения в содержании спортивных площадок. Существенная доля спортивных площадок находится в ужасном состоянии, при этом техническое состояние проверенных площадок может нести угрозу здоровью детей», - сказал Шлыков.

Он добавил, что спортплощадки с нарушениями выявили на улицах Шама, Дзержинской, Бондарева и Строителей, а также опасное футбольное поле в гимназии №4.

Ранее заместитель главы администрации Дзержинского Николай Минаев совместно с членами общественной палаты городского округа провел мониторинг спортивных площадок на соответствие их установленным стандартам. Тогда в ходе проверки они установили, что некоторые из площадок требуют ремонта.