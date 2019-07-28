РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в воскресенье открылся III детский фестиваль по ловле рыбы «Уклейка-2019», всего в нем приняли участие 15 рыболовов в возрасте от двух до 14 лет, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

III рыболовный фестиваль открылся в микрорайоне Климовск на реке Нижняя Сосновка (место впадения реки Рожай в реку Петрицу) в воскресенье в 10:00. Проводит его Климовский рыболовный клуб.

«В детском фестивале по ловле рыбы «Уклейка-2019» приняли участие 15 юных рыболовов. Самому маленькому участнику всего 2 года и 10 месяцев, а самому старшему - 14 лет. Рыбачить детям помогают их родители. Мы ловим уклейку. Порядок простой: победит рыболов, который поймает наибольшее количество рыбы. Также мы определим рыболова, который поймает самую большую рыбу фестиваля», - сказал организатор мероприятия Владимир Абарбанель.

Он отметил, что проходить фестиваль будет на протяжение нескольких часов, а по итогам будут определены победители и призеры.

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