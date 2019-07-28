РИАМО – 28 июл. Девушка, тело которой обнаружили в чемодане в одной из квартир на западе Москвы, была популярным блогером, за жизнью 24-летней Екатерины в соцсетях следили более 80 тысяч человек, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, убитую звали Екатерина Карагланова, она вела блог в Instagram под ником katti_loves_life.

«На своей странице она делилась кадрами из своей жизни: девушка училась в медицинском вузе, а также любила путешествовать в жаркие страны», – говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, у нее было перерезано горло. Обстоятельства кровавой расправы выясняют следователи.

Ранее СК Москвы возбудил уголовное дело по данному факту по статье «Убийство».