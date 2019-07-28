РИАМО - 28 июл. Инвестор строительства жилищного комплекса «Лучи» в районе Солнцево на западе Москвы приступил к формированию спортивного ядра школы-новостройки на 825 мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Эта школа является первой из двух запланированных к возведению в комплексе. В данный момент она находится на финальной стадии строительства, и будет введена в эксплуатацию в конце текущего года», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Одним из главных преимуществ нового образовательного учреждения станет его развитая спортивная составляющая: на пришкольной территории площадью 25 тысяч квадратных метров уже формируется спортивное ядро с 15 зонами под разные активности.

На поле с искусственным газоном можно будет играть в футбол и другие командные виды спорта, на беговых дорожках отрабатывать методы подготовки стайеров и спринтеров, в манеже – заниматься развивающей гимнастикой и легкой атлетикой.

«Сразу после получения разрешения на ввод, инвестор передаст школу на баланс города. Ее открытие окажет существенное влияние на развитие сферы образования всего Западного округа столицы», – отметила руководитель ведомства.

В рамках строительства ЖК «Лучи» планируется возведение девяти корпусов переменной этажности с подземными парковками, двух школ на 825 мест каждая, четырех детских садов совокупно рассчитанных на 800 мест, объектов коммерческой инфраструктуры.