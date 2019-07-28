РИАМО - 28 июл. В воскресенье утром скончался журналист, историк, один из основателей телеканала НТВ Владимир Кара-Мурза, о времени и месте прощания будет известно позднее, сообщил сын журналиста Владимир Кара-Мурза-младший.

«Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин», – написал Кара-Мурза-младший в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что о месте и времени прощания с тележурналистом семья сообщит дополнительно.

Владимир Кара-Мурза – российский журналист, теле- и радиоведущий, член Академии российского телевидения с 2007 года. На телевидении работал с 1992 года. Сначала на РГТРК «Останкино» (сейчас - «Первый канал»). Затем перешел на НТВ и трудился там до конфликта с владельцем компании (2001 год).

В 1996 году за свою профессиональную деятельность удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России»