РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В поселке МИС городского округа Подольск огнеборцы ликвидировали возгорание в одном из частных домов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске в воскресенье в 04:46 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Подольск, поселок МИС, улица Лесная, дом 10. В 06:26 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.