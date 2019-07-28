РИАМО - 28 июл. Столичный парк Горького в минувшую субботу посетили 570 тысяч человек, здесь прошел «Бургер Фест» — фестиваль, приуроченный к Международному дню гамбургера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Весь день для посетителей работали 30 ресторанных шале. Также популярные во всем мире бутерброды можно было купить в 10 фуд-траках», — говорится в сообщении.

В меню были бургеры с креветками и мраморной говядиной, с котлетами из свинины, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Всего их продали более 48 тысяч.

С 12:00 до 18:00 прошел большой концерт. На сцену вышли DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие популярные исполнители.