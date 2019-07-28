РИАМО - 28 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил с днем рождения первого заместителя председателя областного парламента Никиту Чаплина, пожелав ему благополучия и успехов в работе.

«День рождения сегодня празднует первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Юрьевич Чаплин. От всей души желаю вам счастья, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей, удачи и успехов во всех начинаниях!» – написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Чаплин родился 28 июля 1982 года в подмосковном городе Раменское. В 2004 году окончил юридический факультет МГУ. Работал в юридических компаниях.

С 2007 года работал на различных должностях в областном парламенте. С 2016 года занимает пост первого зампреда Московской областной думы. Председатель Союза дачников Московской области.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Московской областью». Является заслуженным юристом Подмосковья.