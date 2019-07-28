РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В подмосковных Люберцах в воскресенье пройдет викторина на знание леса, сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«Двадцать восьмого июля в Красковском культурном центре состоится викторина для знатоков природы «Мозаика для леса». Начало в 12:00», - говорится в сообщении.

Красковский культурный центр находится по адресу: Красково, улица Лорха, дом №2. Задать вопросы можно по телефону: 8(495) 557-12-51.