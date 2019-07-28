РИАМО - 28 июл. Свыше 200 портретов посетителей нарисовали художники проекта Art of Metro в день открытия интерактивной выставки в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В павильоне МЦД открылась уникальная выставка портретов пассажиров метро, электричек и общественного наземного транспорта Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Пекина и Рима. Художники проекта Art of Metro рассказали посетителям павильона о своем творчестве, представили свои самые яркие работы, а также нарисовали более 200 портретов гостей выставки», – говорится в сообщении.

Портреты были созданы на ходу, в технике быстрого рисунка, также, как обычно они создаются в общественном транспорте. По желанию свои портреты гости выставки могли забрать с собой.

Создателем проекта Art of Metro является художник-аниматор, дизайнер Максим Шаговиков. В 2013 году он организовал в социальных сетях группу для художников, которые рисуют в метро и другом общественном транспорте. Главная особенность таких картин – они создавались на скорую руку, пока пассажир не вышел из вагона.

Интерактивная выставка, где представлено более 220 картин от 12 художников, будет работать в павильоне с 27 июля по 11 августа.

Павильон Московских центральных диаметров находится на площади у Киевского вокзала, он работает бесплатно без выходных с 09:00 до 21:00.