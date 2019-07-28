РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 31 июля проведет традиционную ежемесячную встречу с жителями городского округа и ответит на вопросы.

«Дорогие люберчане! В среду, 31 июля, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Обсудим вопросы благоустройства и развития рекреационных зон, а также ряд наиболее актуальных тем», - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что встреча пройдет в ДК «Птицефабрика» по адресу: Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение литера Б. Начало в 18:00.