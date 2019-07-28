РИАМО - 28 июл. Столичные следователи устанавливают обстоятельства убийства девушки, чье тело обнаружили в чемодане в одной из квартир дома на улице Пырьева, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«По данным следствия, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре обнаружены колото-резаные раны в области груди», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Арендодатель сообщил следователям, что родственники девушки не могли с ней связаться и попросили проверить квартиру.

По данным СМИ, погибшая – 24-летняя Екатерина – недавно закончила РНИМУ имени Пирогова и проходила ординатуру в МОНИКИ.