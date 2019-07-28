РИАМО - 28 июл. В историческом центре Серпухова на территории Принарского парка проходит масштабный праздник «День Нептуна», его атрибутом стало костюмированное шоу и парад русалок, водяных и самого Нептуна, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«День Нептуна – один из самых ярких летних фестивалей для всей семьи. В этом году праздник стал еще более зрелищным и творческим. Теперь его обязательным атрибутом является костюмированное шоу, в котором участвуют Нептун с трезубцем и огромной бородой, русалки, водяные и другие мифические герои», - сказал Посаженников.

На площадке мероприятия развернута зона с аттракционами и тематическим фуд-кортом. Также для гостей фестиваля показали театральное шоу Pro-scenium, где зрители увидели отрывки из спектаклей, музыкальные номера, творческие лаборатории, мастер-классы по театральному гриму, фотозоны и другие развлечения.

Он уточнил, что дополнительной особенностью стало проведение «Рыбного фестиваля», в рамках которого организованы мастер-классы по приготовлению изысканных блюд из рыбы, дегустация и продажа продукции. Гостям представили более 150 видов рыбной продукции от 17 добывающих и перерабатывающих компаний: крабы, раки, сибас, нерка, кижуч, корюшка, омуль, муксун, чавыча, дикая форель, морепродукты и другие.

При этом посетители смогут не только приобрести понравившиеся деликатесы, но и продегустировать на месте – у участников праздника и в зоне фуд-корта.

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