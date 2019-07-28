РИАМО - 28 июл. Открытое горения деревянных поддонов удалось ликвидировать на открытой площадке в деревне Юшково Наро-Фоминского городского округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

В воскресенье в 07:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании деревянных поддонов на открытой площадке по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Юшково, дом 10.

«В 08:10 – локализация пожара. В 08:20 – ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 11 единиц техники, 36 человек, в том числе от МЧС: пять единиц техники, 18 человек», – говорится в сообщении.