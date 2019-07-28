РИАМО - 28 июл. После прохождения холодного атмосферного фронта во второй половине дня в воскресенье температура начнет понижаться в Подмосковье и Москве, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Последнее воскресенье июля станет переломным в погоде. Во второй половине дня после прохождения холодного атмосферного фронта температура начнет понижаться. Но ее максимальное значение сегодня будет еще высоким, 23-25 градусов, но до рекордов температуре будет далеко», – говорится в сообщении.

Именно на эти дни, по многолетним данным, приходятся самые теплые дни в году. Соответственно, абсолютные максимумы высоки.

Самыми жаркими последние дни июля в Московском регионе отмечались в 2010 году, когда в течение последних девяти дней месяца температура превышала отметку в плюс 35 градусов, а 28 июля повысилась до 37,5 градусов, что стало суточным рекордом. В воскресенье температуре не удастся даже приблизиться к этому значению.

Самая холодная ночь 28 июля отмечалась в 1890 году, под утро воздух остыл до 6,9 градуса, что остается непревзойденным рекордом по сей день.

В прошлом, 2018 году, этот день был жарким. В дневные часы воздух прогрелся до 31,1 градуса, прошли ливни с грозами.