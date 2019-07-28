РИАМО – 28 июл. Разрыв между богатыми и бедными россиянами за последние 19 лет сократился с 34 до 13 раз, пишет «Российская газета».

Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже – 10,4 раза. В негосударственном секторе зарплаты богатых отличаются от зарплат бедных в 13,9 раза.

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше», – отметила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

По данным Росстата, число работающих россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось в семь раз. Таких сегодня в России не более 3%.

В стране растет промышленное производство, поэтому повысилась занятость работников, появились новые рабочие места и, как следствие, выросла и заработная плата. Сейчас средняя зарплата в РФ составляет 47 тысяч рублей.