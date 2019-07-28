РИАМО - 28 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с днем города жителей трех подмосковных городов - Волоколамска, Дубны и Каширы.

«Сразу три наших города отмечают День рождения. Волоколамск – старейшина, ему исполняется 884 года! Дубна – наш наукоград и единственный город на Волге. Кашира – областной промышленный центр. Поздравляю именинников и их жителей!» – написал Воробьев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Волоколамск впервые упоминается в Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку в 1135 году. Таким образом, Волоколамск является старейшим городом Московской области: его возраст превышает возраст Москвы на 12 лет.

Историки считают, что поселение на территории современной Дубны возникло еще в начале XI века. Площадь города составляла около 6 гектаров, что свидетельствует о том, что Дубна была важным таможенным пунктом на границе владений Великого Новгорода и Северо-Восточной Руси.

Кашира впервые упоминается в 1356 в духовной грамоте сына Ивана Калиты московского князя Ивана II Красного как село, завещанное им своему сыну Дмитрию.