РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 июл. Сотрудники ГИБДД в городском округе Королев не выявили пьяных водителей во время рейда «Нетрезвый водитель», всего за выходные проверили более 250 водителей, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

В Королеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В минувшую субботу и в воскресенье прошли внеплановые мероприятия. Рейд провели сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев совместно с коллегами третьего батальона ДПС первого полка ДПС (Северный).

«В ходе внепланового оперативно-профилактического мероприятия было проверено более 250 водителей. Пьяных водителей не выявлено. Мы использовали метод массовой проверки, проверяли максимальное число автомобилей за короткий промежуток времени. Досмотрели 27 автомобилей», – сказала Фадеева.

Она добавила, что 12 иностранных граждан были доставлены в дежурную часть за нарушение паспортно-визового режима.

Инспекторы напоминают о ужесточении наказания за езду в нетрезвом виде. За причинение тяжкого вреда здоровью, если установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, теперь может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. А за ДТП в пьяном состоянии со смертельным исходом - до 15 лет лишения свободы.