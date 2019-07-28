РИАМО - 28 июл. На следующей неделе в Москве и Подмосковье значительно похолодает, температура зафиксируется на отметках ниже нормы, с понедельника по четверг ожидаются дожди, сообщил РИАМО сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Южный циклон плавно уходит на Урал, а над Балтикой стоит антициклон высокого давления. У антициклона потоки идут по часовой стрелке, у циклона против. И получается насос. Они кончают воздух из района Новой Земли, через Коми и к нам. Это тепло, которое было три дня, уходит на юг, а вместо него придет холод. Температуры будут ниже нормы», - сказал Цыганков.

Он добавил, что с понедельника по четверг столбики термометров будут показывать от 14 до 16 градусов, ночные температуры в это время будут составлять от 6 до 12 градусов. В пятницу и субботу потеплеет, днем будет 18-23 градуса, ночью 9-14.

Всю неделю, кроме пятницы и субботы, ожидаются кратковременные слабые дожди.

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