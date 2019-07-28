РИАМО - 28 июл. Водолазы МЧС достали из реки Оки тела двух погибших при крушении легкомоторного самолета в городском округе Серпухов, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

По предварительным данным, легкомоторный самолет, вылетевший из аэродрома «Новинки», задел линии электропередачи и потерпел крушение. Он упал в реку Оку. Погибли два человека.

«В 18:00 – прибыли ПСО-24 (водолазное). В 20:00 – тела извлечены на берег силами водолазов ПСО-24», - говорится в сообщении.

Также из воды извлекли обломки самолета, на барже их отправили в порт Серпухова.

Следователи и Московская межрегиональная транспортная прокуратура 27 июля начали проверку по факту крушения легкомоторного самолета.

Видео крушения легкомоторного самолета в Подмосковье>>