РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В городском округе Подольск для жителей провели викторину и конкурсы на празднике ко Дню деревни Бородино, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 27 июля отметили День деревни жители деревни Бородино. На красивой полянке, в тени лип и сосен, собралось много народа. Каждая семья похвастались своими талантами: кто-то пирогами, кто-то наливками, кто-то показал свои кулинарные способности. Лучшие были отмечены призами», - говорится в сообщении.

Дети развлекались с аниматором Фунтиком, для взрослых была проведена викторина по истории родной деревни, а также конкурсы, танцы, беспроигрышная лотерея.

Поздравить жителей приехала и начальник территориального отдела администрации округа «Лаговский» Лариса Прошкина.