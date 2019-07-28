РИАМО - 28 июл. Сотрудники МЧС достали из реки Оки у деревни Подмоклово городского округа Серпухов обломки упавшего легкомоторного самолета, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

По предварительным данным, легкомоторный самолет, вылетевший из аэродрома «Новинки», задел линии электропередачи и потерпел крушение. Предварительно, погибли два человека.

«В 18:00 – на место крушения прибыли ПСО-24 (водолазное). В 18:24 – прибыл теплоход «Перевал» с ТТС-5. В 18:45 – прибыл следственный комитет. В 19:35 – начаты мероприятия по подъему самолета из воды, обломки будут доставлены в порт города Серпухов для проведения следственных мероприятий», - говорится в сообщении.

В 00:00 – погрузочные работы завершены, баржа с обломками самолета направлена в порт Серпухова.

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