РИАМО - 28 июл. В воскресенье утром в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 41 рейс, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержаны девять рейсов. В «Домодедове» задержали 11 рейсов, еще восемь отменили. В «Шереметьеве» задержали 13 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» на данный момент отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду. «Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

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