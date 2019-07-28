Во «Внукове» задержаны девять рейсов. В «Домодедове» задержали 11 рейсов, еще восемь отменили. В «Шереметьеве» задержали 13 рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» на данный момент отмен и задержек рейсов не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.
В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду. «Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.
ОКБ Антонова, ныне – ГП «Антонов», сейчас находится в Киеве
ОКБ Ильюшина
ОКБ Яковлева
Знаток
Поздравляем! Вы довольно много знаете об авиации и наверняка каждый год посещаете МАКС, так как явно неравнодушны к авиационной тематике и уж точно различите вертолеты Ми и Ка. Возможно, вы даже связаны с авиационной отраслью по работе и участвуете в МАКС в рамках бизнес-программы. В любом случае, посетить авиасалон вновь вам будет интересно, особенно в плане знакомства с новыми образцами авиатехники, которые представят на экспозиции.
Скорее всего, это вы начинаете аплодировать пилотам, когда самолет едва коснулся посадочной полосы, и вскакиваете с места до его полной остановки. Стоит быть осмотрительнее, ведь от этого зависит ваша безопасность. Вам будет полезно посетить МАКС-2017 хотя бы для того, чтобы заглянуть в кабину пилота и посмотреть захватывающее шоу с фигурами высшего пилотажа, чтобы отличать «Русских витязей» от «Стрижей».
Скорее всего, вы часто летаете, поэтому кое-что знаете о самолетах. Например, при турбулентности вы никогда не будете ходить по салону и пристегнетесь. Также вы никогда не аплодируете при посадке, потому что знаете, что бортпроводников это раздражает и отвлекает от работы по обеспечению безопасности пассажиров. Посещение авиасалона МАКС-2017 поможет расширить горизонты ваших познаний.
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