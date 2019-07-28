РИАМО - 28 июл. В здании на Фабричной улице Сергиева Посада произошло загорание кровли, площадь пожара составила 500 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«28 июля в 00:36 от очевидца поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Сергиев Посад, улица Фабричная, дом 7Б. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 500 квадратных метров. Угрозы распространения пожара на соседние здания нет. В 01:05 - локализация пожара на площади 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Ликвидировать пожар удалось в 03:30. В момент возникновения пожара людей в помещении не было. Погибших и пострадавших нет.