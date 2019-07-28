РИАМО - 28 июл. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погоду в Московском регионе будет определять периферия, сдающего свои позиции антициклона, который еще сохранит сегодня теплую погоду. При переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 23-25, по области 20-25 градусов. Ветер северный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 40%.

Синоптики отмечают, что колебания метеопараметров в пределах климатических значений, содержание кислорода в приземном слое воздуха удовлетворительное, поэтому для метеозависимых людей такие погодные условия являются комфортными и редко вызывают серьезные нарушения со стороны здоровья.

Возможны отрицательные реакции в виде сосудистых спазмов, скачков артериального давления, приступов мигрени у метеочувствительных людей, что может быть связано с небольшими колебаниями атмосферного давления и неустойчивым геомагнитным фоном.