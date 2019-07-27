РИАМО - 27 июл. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова приняла участие в первом дне фестиваля «IX Зарайский ратный сбор», в мероприятии принимают участие реконструкторы из разных стран мира, передает корреспондент РИАМО.
Мероприятие проходит на территории строящегося славянского культурно-исторического центра «Кремль имени Евпатия Коловрата» рядом с деревней Караманово городского округа Зарайск.
«Сегодня проходит уже девятый ратный сбор, в этом году он стал международным, мы видели гостей из Швеции, Израиля, Великобритании, Испании, Казахстана. В стране это, наверно, самый крупный фестиваль реконструкции. Это место, Зарайская земля, она прямо пахнет средневековьем. На этом фестивале уже не чувствуешь, кто гость, кто участник. Абсолютно все - участники этого мероприятия», - сказала Виртуозова.
Она добавила, что фестиваль даст новый толчок развитию туризма в Московской области.
Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина отметила, что фестиваль позволяет погрузиться в историю России.
«Это одно из самых крупных мероприятий в нашей стране и мире, потому что здесь очень много международных гостей и участников. Мне кажется, что это популяризация России и русской культуры. На этом фестивале можно более подробно погрузиться в Россию, увидев эти просторы», - уточнила Галкина.
От Зарайского кремля организованы автобусы до места проведения мероприятия. Маршруты будут работать и 28 июля с 10:00 до 19:00, интервал – 30 минут. Ожидается, что общее количество участников и гостей составит более 35 тысяч человек.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии