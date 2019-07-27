РИАМО - 27 июл. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова приняла участие в первом дне фестиваля «IX Зарайский ратный сбор», в мероприятии принимают участие реконструкторы из разных стран мира, передает корреспондент РИАМО.

Мероприятие проходит на территории строящегося славянского культурно-исторического центра «Кремль имени Евпатия Коловрата» рядом с деревней Караманово городского округа Зарайск.

«Сегодня проходит уже девятый ратный сбор, в этом году он стал международным, мы видели гостей из Швеции, Израиля, Великобритании, Испании, Казахстана. В стране это, наверно, самый крупный фестиваль реконструкции. Это место, Зарайская земля, она прямо пахнет средневековьем. На этом фестивале уже не чувствуешь, кто гость, кто участник. Абсолютно все - участники этого мероприятия», - сказала Виртуозова.

Она добавила, что фестиваль даст новый толчок развитию туризма в Московской области.

«Радует то, что это происходит естественно. Люди со всего мира узнают, что здесь проходит такое интересное событие. Люди сами начинают приезжать. Мы должны добиться, чтобы наши события привлекали сюда (участников – ред.) со всех регионов страны», - добавила Виртуозова.

Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина отметила, что фестиваль позволяет погрузиться в историю России.

«Это одно из самых крупных мероприятий в нашей стране и мире, потому что здесь очень много международных гостей и участников. Мне кажется, что это популяризация России и русской культуры. На этом фестивале можно более подробно погрузиться в Россию, увидев эти просторы», - уточнила Галкина.

От Зарайского кремля организованы автобусы до места проведения мероприятия. Маршруты будут работать и 28 июля с 10:00 до 19:00, интервал – 30 минут. Ожидается, что общее количество участников и гостей составит более 35 тысяч человек.