РИАМО - 27 июл. Свыше 1 тысячи граждан задержали сотрудники полиции в ходе несогласованной акции в субботу на центральных улицах столицы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В субботу незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму призывали провести несанкционированный митинг около здания мэрии на Тверской улице.

«На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом», - говорится в сообщении.

Также в ходе обеспечения общественного порядка двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными на несанкционированной акции. Сотрудникам Росгвардии оказали медицинскую помощь, в настоящее время их состояние здоровья вне опасности.

Столичная прокуратура ранее предупреждала, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут установленную законодательством РФ ответственность.

Два сотрудника Росгвардии пострадали во время несанкционированного митинга в Москве>>