РИАМО - 27 июл. В столичном Серебряном бору пройдет праздник «Полосатый день» в честь Международного дня тигра 28 июля, посетителей ждут экологические викторины, игры и творческие конкурсы, организованные Мосприродой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Гости в полосатых костюмах получат призы. Маленьким участникам праздника сделают аквагрим. Начало в 15:00», - уточняется в материале.

Международный день тигра учрежден в 2010 году и с тех пор отмечается 29 июля. В этот день особое внимание уделяется проблеме исчезновения тигров и способам их защиты. Амурский тигр обитает на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском крае.

В 2018 году в Московском зоопарке поселились два молодых амурских тигра. Годовалые самцы переехали в вольер на «Острове зверей» из Центра воспроизводства редких видов в Подмосковье. В будущем тигры примут участие в Европейской программе по сохранению популяции этих животных в неволе.

Амурский тигр (уссурийский, или сибирский, или дальневосточный тигр) — самый крупный на планете, а также самый крупный представитель семейства кошачьих. В отличие от львов, которые живут прайдами, тигр ведет одиночный образ жизни.

Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу РФ. По данным 2015 года, на берегах рек Амур и Уссури в Амурском, Хабаровском и Приморском крае обитают всего 540 особей этого вида. Амурского тигра можно встретить также на территории Северо-Восточного Китая и Северной Кореи.