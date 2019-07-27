РИАМО - 27 июл. Столичный центр социальной помощи семье и детям «Измайлово» вошел в число номинантов всероссийского конкурса «Вектор детства», в котором эксперты оценивали и выбирали лучшие проекты, которые направлены на поддержку семьи, детства, отцовства и материнства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В топ-100 региональных практик в номинации «Поддержка приемных семей» вошел проект «Социальный аукцион», созданный по инициативе управления социальной защиты населения Восточного округа Москвы. Основная его задача — помощь семьям и развитие их творческого потенциала», - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря «Социальному аукциону» жители столицы могут получить дополнительный доход или даже организовать семейный бизнес.

Работа участников проекта выглядит следующим образом: на протяжении нескольких месяцев все члены семьи под руководством наставников создают авторские изделия, например посуду, одежду, мебель. В центре «Измайлово» главной продукцией стали авторские куклы. Готовые изделия выставляются на аукцион. Купить их могут все желающие, а вырученные средства перечисляются авторам.

«В основе проекта лежит объединяющая сила творчества. Семья была и остается основой воспитания и становления личности ребенка. А взаимодействие внутри семьи - первый и необходимый опыт эмоционального обмена, который особенно важен в приемных семьях. Кроме того, нередко родители сталкиваются с педагогическими и социальными проблемами в период формирования личности ребенка. И на этом этапе им особенно необходима помощь профессионалов - психологов и педагогов», - сказала директор центра Наталия Рыбакова.

Автором «Социального аукциона» стал профессор Московского городского педагогического университета Сергей Мыскин. Пробный запуск проекта с участием неполных семей состоялся весной 2017 года. Специалисты признали его результаты успешными, и уже осенью к нему присоединились замещающие семьи из районов Восточного округа - Измайлова, Гольянова и Северного Измайлова.

«Проект действительно очень важный. Он объединил вокруг себя многие семьи округа, ребятишек, родителей, бабушек и дедушек - разные поколения москвичей», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

В планах - организовать консультации для замещающих семей. Площадкой для встреч станет Институт среднего профессионального образования имени К.Д. Ушинского. Психологи, педагоги и другие специалисты расскажут мамам и папам, как справиться со сложными ситуациями, которые возникают при воспитании детей. А для ребят разработан курс занятий, посвященный основным школьным проблемам.