РИАМО - 27 июл. В деревне Сабанино городского округа Егорьевск загорелась баня, пожарным удалось оперативно потушить огонь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«27 июля в 16:54 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Сабанино. В 17:25 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

К тушению возгорания в бане привлекли две единицы техники и семь человек.