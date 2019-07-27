РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. В подмосковной Балашихе свыше 350 человек посетили фестиваль красок и шоу мыльных пузырей, гости поучаствовали в конкурсах и дискотеке под открытым небом, сообщил «РИАМО в Балашихе» один из организаторов мероприятия Роман Казаков.

Фестивальный вечер, на котором провели сразу два праздника, состоялся перед рынком «Сопта», на проспекте Ленина, 30А. Организатором праздника стал арт-проект «Вместе зажигаем» из Санкт-Петербурга.

«Мы проводим такие фестивали по всей России. Сегодня мы вновь в замечательном городе Балашихе, на праздник пришло более 350 человек и было много ярких эмоций. Сначала мы провели шоу мыльных пузырей, который в этом году проводим впервые, главной изюминкой которого стало-большое количество мыльных пузырей, - от самых больших до самых маленьких. Все, дети и взрослые, остались очень довольны», - сказал Казаков.

Он добавил, что юным гостям и их родителям показали интерактивное шоу с пузырями-гигантами, в которых смог уместиться человек в полный рост. Дополнили представление фокусники и аниматоры с веселыми конкурсами, которые не позволили зрителям заскучать.

Веселая атмосфера, где гости веселились и участвовали в интерактивах, была и на всероссийском фестивале красок. Чтобы примкнуть к красочной феерии, необходимо было приобрести пакетик фирменной и безопасной краски на входе. Волшебный порошок в составе красок родом из Индии, который соответствует санитарно-гигиеническим нормам, легко смывается с кожи и волос, не портит одежду, бесследно исчезая при стирке.

«У нас были все цвета красок. Фестиваль прошел в формате дискотеки, на которой работали ди-джеи. Под любимые хиты гости праздника обкидывали друг друга красками. Самым главным моментом фестиваля стал массовый красочный залп, когда в одно мгновение участники подбрасывали вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако», - заключил Казаков.

Всероссийский фестиваль красок — один из самых популярных фестивалей формата open-air, который проходит не один год почти в каждом уголке России.

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