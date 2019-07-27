РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В люберецком «Наташинском парке» прошел тренинг без отягощения своим весом для жителей, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

В субботу в парке возле сцены состоялось зрелищное спортивно-развлекательное мероприятие, которое открывала лидер РОО «РосМолСпорт МО», певица Инесса Кравченко веселыми песнями заряжая присутствующих к дальнейшей тренировке от проекта «СпортВоМне».

«Тренировку, как и прежде, провели основатели проекта Сергей Чуприна и Денис Шамин. На этот раз спортсмены РОО «РосМолСпорт Московской области» предложили присутствующим функциональный тренинг без отягощений своим весом, где были задействованы все группы мышц. На этот раз присоединились молодогвардейцы округа», - сказал Агаджанян.

Он добавил, что в минуты отдыха Кравченко поддерживала участников тренинга зажигательными песнями, а ведущий мероприятия помогал настроиться на позитивный лад. По завершению занятия участники тренировки также смогли поучаствовать в перетягивании каната.

По его словам, после тренинга жителям показали зрелищный элемент экстремального силового шоу «Русский характер» - надувание до разрыва медицинской грелки. Закрывала мероприятие Кравченко. Организаторы призвали всех участников мероприятия вести спортивный здоровый образ жизни, быть терпимыми друг к другу, помогать и поддерживать окружающих, акцентируя внимание на том, что прежде всего во всех начинаниях должен быть здоровый духовный настрой.

Мероприятия организованы РОО «РосМолСпорт Московской области» , проектом «СпортВоМне» и МГЕР городского округа Люберцы при поддержке МУ «Парк культуры и отдыха», спорткомитета Люберец, Люберецкого информагенства, общественной палаты городского округа и молодежного парламента Люберец.

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