РИАМО - 27 июл. В микрорайоне Трехгорка Одинцовского городского округа начали работать зарубежные художники – участники международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis «Культурный код», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Первыми в рамках фестиваля в Подмосковье приехали TheLondonPolice, Vesod, Okuda.

«Известные, без преувеличений, во всем мире художники из 26 стран распишут фасады 36 домов в микрорайоне Трехгорка Одинцовского городского округа Московской области. Всего 38 тысяч квадратных метров поверхностей», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она уточнила, что участие в фестивале примут 76 уличных художников из Испании, США, Германии, Швейцарии, Японии, Китая, Австралии, Португалии, Англии, Италии, Франции, Бразилии, Аргентины, Канады, Индонезии, Бразилии, Венгрии, Болгарии, Мексики, Тайланда, и, конечно, художники из Московской области, которые представят Россию.

31 августа состоится финал фестиваля, во время которого будет окончена работа на стене дома площадью в 900 квадратных метров. Также в этот день состоится праздничное открытие уличного музея. Для гостей фестиваля будут организованы бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы со знаменитыми художниками, а также выставки фотографий работ и иллюстраций участников.

«Это мероприятие важно для всей страны, потому что ни в одном регионе у нас нет такого музея. Это будет первый в истории страны музей под открытым небом, полностью консолидированный в среду обитания. Мы знаем, что жизнь люди воспринимают, воспринимая городскую среду в которой они находятся, с которой каждый день сталкиваются. Здесь растут дети. Этот фестиваль – в том числе современное воспитание молодых людей», – подчеркнула министр.

По ее словам, юные жители микрорайона интегрируются в мероприятие – видят художников, общаются с ними, включаются в процесс нанесения рисунков.

Вице-президент, член президиума и руководитель отделения новейших художественных течений Российской академии художеств, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели подчеркнул, что это будет место, где будут представлены масштабные произведения со всего мира. Музей станет уникальным местом культуры, возможностью для посетителей со всей страны приехать и увидеть действительно уникальные произведения.

«Уличная культура – стрит-арт – на сегодняшний день является одним их самых популярных жанров в искусстве, самых приближенных к настоящему искусству. Мы только поддерживаем, радуемся, и поздравляем всех с таким прекрасным начинанием», – пояснил он.

Проект «Фестиваль «Культурный код» в рамках международного арт фестиваля Urban Morphogenesis получил президентский грант в размере 9,4 миллиона рублей. Жители подмосковного микрорайона также поддержали идею организации фестиваля и с нетерпением ждут открытия музея под открытым небом.

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