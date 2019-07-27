РИАМО - 27 июл. Двое военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несанкционированной акции в центре Москвы, сообщается на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В несанкционированной акции на Тверской улице в столице в субботу приняли участие порядка 3,5 тысяч человек. За нарушения общественного порядка задержано 295 человек.

«В ходе обеспечения общественного порядка двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными на несанкционированной акции в Москве», – говорится в сообщении.

Военнослужащим оказали медицинскую помощь, в настоящее время их состояние здоровья вне опасности.

«Необходимо отметить, что росгвардейцы совместно с коллегами из правоохранительных органов, профессионально и в рамках своих полномочий выполняют задачи по обеспечению общественной безопасности, несмотря на различные провокационные действия участников незаконного митинга», – заключается в материале.