РИАМО - 27 июл. В Одинцовском городском округе состоялось праздничное открытие детского парка «Раздолье», который находится недалеко от деревни Шульгино, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В парке создан самый крупный в регионе веревочный городок Norway Park с препятствиями, тарзанками и зип-лайнами на деревьях и искусственных опорах. Более 3 тысяч человек приняли участие в масштабном детском празднике на территории парка, (площадь - ред.) которого составляет порядка 47 гектар», – говорится в сообщении.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что парк задуман для людей всех возрастных категорий с совершено разными интересами.

«Сегодня мы открыли парк активного отдыха «Раздолье». Это проект, который задает высочайшую планку для всех парков не только Одинцовского округа, но и Подмосковья – по благоустройству, озеленению, оформлению, содержанию. Сегодняшнее открытие парка превратили в праздник с обширной культурной программой: работают аниматоры, шоу ростовых кукол, шоу мыльных пузырей, самые разные спортивные и театрализованные активности. Очень позитивный и насыщенный старт для парка», – сказал Иванов.

В числе гостей на торжественной церемонии открытия были вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, заместитель председателя правительства Подмосковья Александр Чупраков, председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

Детский парк разделен на несколько тематических зон. Так, на территории зоны отдыха расположены три детские площадки, воздушный комплекс, игровые комплексы и детское развивающее оборудование. В зоне прогулочной и тихого отдыха – велодорожки и пешеходные дорожки, участки для отдыха с шезлонгами, навесы, велопарковки.

Площадки для занятий спортом и воркаутом со специальным оборудованием расположились в спортивно-оздоровительной зоне. Там есть площадки для игры в волейбол и бадминтон.

Зона массовых мероприятий – это сцена и амфитеатр, павильон для мастер-классов, сценическая раздевалка. Зона досуговых объектов – павильон проката инвентаря, каток, скейтпарк, памп-трек, площадка для игры в теннис, дог-парк, площадки для игры в волейбол и бадминтон. А также в этой зоне расположена территория с бесплатным Wi-Fi.

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