РИАМО - 27 июл. На улице Советской в подмосковной Коломне загорелся автомобиль, пожарные оперативно потушили возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 12:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, Коломена, улица Советская, дом 1.

«В 13:00 – ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники и 11 человек», – говорится в сообщении.